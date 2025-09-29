Vi söker däckmontörer med truckkort till kund i Jönköping!

Posti Logistics Staffing AB / Montörsjobb / Jönköping
2025-09-29


Publiceringsdatum
2025-09-29

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av däck skifte eller har arbetat på en däckfirma med tex truckkörning.
Som däckskiftare jobbar du i verkstaden med att byta däck inför vintersäsongen.

Vi söker även efter en truckförare som ska köra plocktruck på däcklagret.

Detta är en tjänst på heltid och kommer pågå under däcksäsongen på ca 2 månader med start under oktober månad.

Profil
För att lyckas i rollen krävs det att du är arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för att arbeta fysiskt.

Det här är ett jobb för dig som kan arbeta självgående och i team, är lösningsorienterad och noggrann och som ser ett bra bemötande som en självklarhet då även kundkontakt förekommer.

Svenska i tal & skrift samt att du innehar körkort är ett krav.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4741".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
9530449

