Vi söker containerlossare på deltid till uppdrag i Viared!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-01-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en stark och arbetsvillig person som trivs med fysiskt arbete samt gillar att arbeta i högt tempo? Vi söker nu containerlossare för uppdrag i Viared!
Som containerlossare kommer du att arbeta med att lossa och sortera varor från containrar. Arbetet är fysiskt krävande och kräver god uthållighet samt en positiv inställning.
Tjänsten är förlagd på dagtid och du ska ska kunna arbeta 2-3 arbetspass i veckan. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha studier på minst 50% eller annan huvudsakligsysselsättning på minst 50 %.
Upplärning och start är omgående.
Du kommer jobba via oss på StudentConsulting men vara uthyrd till olika uppdrag i Viared.
DETTA SÖKER VI
• Har god fysik och gillar att arbeta med kroppen
• Är noggrann och effektiv
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Är flexibel och pålitlig
• Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
• Truckkort A1-4 & B1-4 är meriterande
• Studier på minst 50% eller annan huvudsakligsysselsättning på minst 50 % Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Allégatan 67 (visa karta
)
503 37 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Shejla Atic boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9676919