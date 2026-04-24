Vi Söker Cobol-Utvecklare Till Uppdrag Inom Försäkring - Konsultuppdrag
Vi söker COBOL-utvecklare till uppdrag inom försäkring
Vi söker nu en erfaren COBOL-utvecklare för ett uppdrag hos en aktör inom försäkringssektorn, där fokus ligger på integrationer i en affärskritisk systemmiljö.
I rollen kommer du att arbeta med utveckling och anpassning av lösningar kopplade till informationsutbyte mellan centrala försäkringssystem och kringliggande applikationer. Arbetet innefattar hantering av transaktionsintensiva flöden där dataintegritet, spårbarhet och stabilitet är avgörande. Du bidrar i framtagandet av tekniska lösningar för integrationsscenarier och deltar i verifiering och kvalitetssäkring i testmiljöer.
Du arbetar nära både IT och verksamhet, med insyn i försäkringsrelaterade processer och dataflöden. Rollen omfattar även analys, felsökning och vidareutveckling av befintliga funktioner, samt dokumentation och test av leveranser. Du förväntas bidra i tekniska diskussioner och vara delaktig i förbättring av arbetssätt och lösningsdesign.
Krav:Flerårig erfarenhet av utveckling i COBOL
Erfarenhet av arbete i stordatormiljö (mainframe)
Erfarenhet av VTR-integrationer och meddelandebaserade lösningar
Erfarenhet av JCL, CICS och DB2
Erfarenhet av förvaltning, felsökning och analys i komplexa systemmiljöer
God kommunikationsförmåga
Personliga egenskaper:Förmåga att snabbt sätta sig in i nya miljöer och leverera med hög kvalitet
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team
Strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Kommunikativ och trygg i dialog med både tekniska och verksamhetsnära intressenter
Om uppdraget:Plats: Stockholm (hybridarbete)
Omfattning: 100 %
Längd: Till och med årsskiftet
Start: Omgående
Du kan arbeta som underkonsult via eget bolag eller bli anställd av Avanti under uppdragets gång.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Niklas Almquist på 0733 640 640 eller niklas@avantirekrytering.se
.
AnsökanVänligen skicka in din ansökan via systemet då vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
181 33 LIDINGÖ
Partner
Niklas Almquist niklas@avantirekrytering.se 073-364 06 40
