Vi söker CNC-operatörer för kommande uppdrag
Konsultia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ovanåker
2025-10-29
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Ovanåker
Om kundföretaget
Vi på Konsultia söker nu CNC - Operatörer. Som CNC-operatör arbetar du med att ställa in och driva CNC-maskiner för att producera detaljer med hög precision. Du spelar en viktig roll i tillverkningsprocessen och säkerställer att produkterna håller hög kvalitet. Detta arbete kräver teknisk kunskap och noggrannhet, samt en förmåga att läsa och tolka ritningar.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Du kommer att få arbeta med moderna maskiner och teknik, samt ha chansen att vara en del av spännande projekt.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Ställa in och programmera CNC-maskiner.
Övervaka produktionen för att säkerställa kvalitet och precision.
Utföra regelbundet underhåll på maskinerna.
Rapportera eventuella avvikelser eller kvalitetsproblem.
Arbeta med olika material och metoder beroende på projektets krav.
Samarbeta med andra teammedlemmar för att optimera produktionen.Profil
Vi söker en CNC-operatör med en passion för precision och kvalitet, som vill bli en del av vårt dynamiska team. Är du noggrann, detaljfokuserad, en teamspelare med god flexibilitet är du någon vi söker! Vi söker följande egenskaper och kvalifikationer:
Relevant utbildning: avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, industriteknik eller dylikt.
Praktisk erfarenhet och kunskaper inom programmering av CNC maskiner. Om du har maskinkännedom och ritningsläsningserfarenhet är du någon vi söker!
B-körkort är även ett krav.
Övrig information
Du kommer att bli anställd hos oss Konsultia men tillbringar dina arbetsdagar hos någon av våra kunder i Ovanåker med omnejd. Tjänsterna är på heltid och arbetstiderna är antingen dagtid eller 2-skift beroende på tjänst. Behoven ses som långsiktiga och möjligheten till att få en anställning hos kundföretagen i framtiden finns.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Samuli Helavuori samuli@konsultia.se Jobbnummer
9579615