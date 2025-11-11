Vi söker CNC operatörer till Wipro i Östersund
2025-11-11
Vi söker CNC operatörer för uppdrag på Wipro.
Beskrivning:
Som CNC-operatör på Wipro kommer du arbeta med tillverkning utav detaljer till hydraulcylindrar. Arbetet består huvudsakligen av tillverkning i CNC-styrda maskiner med mycket hög teknisk standard. Som CNC-operatör kommer du programmera och övervaka maskiner och se till att komponenterna får rätt form och dimensioner. Du kommer ansvara för kvalité, ordning och reda samt förebyggande underhåll inom det egna arbetsområdet. Felsökning och problemlösning samt andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Kompetens:
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom industriell tillverkning med inriktning mot CNC/skärande bearbetning alternativt eftergymnasial utbildning inom CNC-teknik. Vi ser att du är praktisk lagd med god teknisk förståelse. Du har goda kunskaper inom svarvning, fräsning och maskinprogrammering med förmåga att självständigt ställa dina jobb. Du har kunskap och erfarenhet inom mätteknik, ritningsläsning för kontroll av tillverkade detaljer. Det ska finnas tidigare erfarenhet som maskinoperatör, ett tekniskt intresse samt du ska gilla problemlösning. Du ska behärskar svenska i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-11-11Dina personliga egenskaper
Du vara pålitlig, plikttrogen, driven och arbetsvillig. Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för det du producerar. Du tycker att det är viktigt att det är ordning och reda i produktionen och har bra koll på säkerhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och viktigt för oss är att vi hittar dig som är rätt person för jobbet.Övrig information
Anställningsform: Visstid, med möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid och lön: 2-skift/Fast lön
