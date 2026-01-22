Vi söker CE-chaufförer till välkänd kund i Helsingborg!
Brinner du för att köra lastbil och bidra med god kundkontakt och service? Då är detta jobbet för dig!
StudentConsulting har lång erfarenhet av att leverera lager- och logistikpersonal i Sverige. Vi erbjuder spännande uppdrag hos våra välkända kundföretag och vi är en bra referens inför framtiden. Hos StudentConsulting värderas ditt arbete högt och ett fokus på yrkesstolthet är viktigt.
Vi söker en pålitlig och erfaren CE-chaufför för distribution av gods till våra kunder i Helsingborg.
Som CE-chaufför kommer du att vara ansvarig för att köra och leverera våra varor till våra kund i Helsingborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:- Lasta och lossa gods på ett säkert och effektivt sätt.- Säkerställa att alla transporter sker i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.- Utföra dagliga kontroller och underhåll av lastbilen för att säkerställa dess säkerhet och funktion.- Hantera dokumentation för varuleveranser och se till att all information är korrekt.- Samarbeta med vårt distributions- och logistikteam för att säkerställa smidiga leveransprocesser.- Upprätthålla en professionell och serviceinriktad attityd gentemot våra kunder.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår välkända kund. Arbetet kan bli upp till 6 månader med chans till övertag vid god prestation
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten har du CE-körkort och digitalt färdskrivarkort. Krav för tjänsten är även YKB.
Du som söker skall vara ansvarstagande som person och tycka om att arbeta självständigt. Du kan anpassa dig till olika situationer och människor. Du är noggrann men samtidigt effektiv. Vidare brinner du för att ge god service, du är social och flexibel. Du tycker om att arbeta, du är ambitiös och du har en positiv inställning.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Då det kan förekomma tunga lyft är det viktigt att du är i god fysisk form och trivs att arbeta i högt tempo. Har du god lokalkännedom är det till fördel. Arbetstiderna kan variera och vi önskar därför att du är flexibel.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
CE kort
YKB
Digitalt förarbevis
Truckkort
ADR grund
Meriterande:
Erfarenhet inom logistikbranschen
Vår process sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
