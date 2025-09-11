Vi söker CE-chaufförer till kommande möjlighet i Landskrona!
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Landskrona
Brinner du för att köra lastbil och bidra med god kundkontakt och service? Då kan våra kommande uppdrag vara för dig!
StudentConsulting har lång erfarenhet av att leverera lager- och logistikpersonal i Sverige. Vi erbjuder spännande uppdrag hos våra välkända kundföretag och vi är en bra referens inför framtiden. Hos StudentConsulting värderas ditt arbete högt och ett fokus på yrkesstolthet är viktigt.
Vi söker en pålitlig och erfaren CE-chaufför för distribution av gods för vår kund i Landskrona.
Som CE-chaufför kommer du att vara ansvarig för att köra och leverera våra varor till kunder inom livsmedelsbranschen i Landskrona och omkringliggande områden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Lasta och lossa gods på ett säkert och effektivt sätt.
• Säkerställa att alla transporter sker i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
• Utföra dagliga kontroller och underhåll av lastbilen för att säkerställa dess säkerhet och funktion.
• Hantera dokumentation för varuleveranser och se till att all information är korrekt.
• Samarbeta med vårt distributions- och logistikteam för att säkerställa smidiga leveransprocesser.
• Upprätthålla en professionell och serviceinriktad attityd gentemot våra kunder.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund i Landskrona
DETTA SÖKER VI
För att vara lämplig för rollen som CE-chaufför krävs det:
• Körkort CE med giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
• Meriterande med ADR
• Bakgavellyftsutbildning.
• Truckkort A
• Meriterande om du har erfarenhet av distribution.
• Anmärkningsfritt belastningsregister.
• Utmärkt körförmåga och säkerhetsmedvetenhet.
VServiceinriktad och professionell attityd gentemot kunder och kollegor.
• Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade arbetsförutsättningar.
OM FÖRETAGET
StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
