Vi söker CE-chaufför till kund i Växjö!
2026-02-11
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag.
PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter.
PreZero ser på mångfald som en av våra största styrkor och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. De välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
För denna tjänst söker vi dig som har CE-körkort och giltig YKB. Du har även ADR-utbildning för 1.3 och är trygg i att arbeta med transporter där säkerhet och noggrannhet är avgörande.
Vi ser att du är en ansvarsfull och pålitlig person som tar ditt uppdrag på stort allvar. Du har ett professionellt bemötande, är serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och förstår vikten av att representera arbetsgivaren på ett bra sätt ute hos kund.
Det är meriterande om du även har truckkort med behörighet A, B och C.
Tjänsten är en inhyrning med start omgående.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
