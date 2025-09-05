Vi söker CE-Chaufför till kund i Älmhult
?? Vill du vara en del av ett team som både värnar om varandra och framtiden? Hos vår kund får du mer än bara ett jobb, där blir du en viktig del i att driva den cirkulära ekonomin framåt.
Inledningsvis blir du anställd av oss på Uniflex och inhyrd som konsult till kunden, men med goda möjligheter att bli anställd hos kund.
Vi söker dig som är en erfaren CE-Chaufför med vana av att köra styckegods. Du har även ADR Tank Grund, vilket gör att du är redo för de transporter som rollen innebär. Här blir du en viktig kugge i ett större sammanhang, utan våra medarbetare, ingen verksamhet.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har CE-behörighet och erfarenhet av styckegodstransporter
• Har giltigt YKB samt ADR Tank Grund
• Är noggrann, säkerhetsmedveten och trivs med att arbeta självständigt
• Bidrar med en positiv inställning och värdesätter gott samarbete
Om verksamheten
På UNIFLEX ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar Passion & Execution.
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Theresia Årestad theresia.arestad@uniflex.se 0766-20 29 28 Jobbnummer
9494482