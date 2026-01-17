Vi söker CE-chaufför för livsmedelstransporter - utgång Eskilstuna
2026-01-17
Vi söker CE-chaufför för livsmedelstransporter - utgång Eskilstuna
Vi söker nu en erfaren och ansvarsfull CE-chaufför för livsmedelstransporter med bil och släp. Körningarna utgår från Eskilstuna och leveranser sker till butiker i Stockholm med omnejd.Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Distribution av livsmedel till butiker
Körning med bil och släp
Lastning och lossning enligt gällande rutiner
Säker och punktlig leverans med hög servicekänslaKvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB (krav)
Vana av att köra bil och släp
Erfarenhet av butiksleveranser, gärna inom livsmedel
Ansvarsfull, punktlig och självgående
Meriterande
Erfarenhet av temperaturkänsligt gods
God lokalkännedom i Stockholm
Vi erbjuder
Stabil anställning
Utgång från Eskilstuna
Trevlig arbetsmiljö
Moderna och välskötta fordon
Lön enligt avtal
Skicka CV och kort presentation till info@redteamtransport.se
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: info@redteamtransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dragbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Red team transport & logistics AB
(org.nr 559268-1513)
Gustafsvägen 9 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR ansvarig
Nova Forsberg info@redteamtransport.se 0762091959 Jobbnummer
9690072