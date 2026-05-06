Vi söker CE- och B-chaufförer för sommar- och extrajobb
InstAbud AB / Fordonsförarjobb / Söderhamn Visa alla fordonsförarjobb i Söderhamn
2026-05-06
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos InstAbud AB i Söderhamn
Vi söker nu en CE-chaufför för sommarvikariat med möjlighet till fortsatt extrajobb vid behov. Körningen avser fjärrtransport och vi söker dig som är ansvarstagande, självständig och trivs med att ta eget ansvar i arbetet.Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
• CE-behörighet
• Giltigt YKB
• ADR Grund
• Digitalt färdskrivarkort
Vi söker även extrapersonal för inhopp på våra nattkörningar med B-kort. Arbetet passar dig som vill arbeta extra vid behov och som är flexibel med kort varsel. Det är även viktigt att du har god samarbetsförmåga och fungerar bra tillsammans med kollegor på terminalen.
Vi värdesätter punktlighet, servicekänsla och ett professionellt bemötande.
Lön enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@instabud.se
Märk ansökan med:
• "CE sommarvikarie" för CE-tjänsten
• "Extra nattkörning B" för B-kortsjobbet
Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta oss via mail.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: info@instabud.se Arbetsgivare InstAbud AB
(org.nr 556985-8383)
826 25 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9894844