Vi söker Cashier & Köksbiträde till vår Thaimat-vagn
2025-08-12
Bli en del av vårt team!
Vi söker Cashier & Kökassistent till vår Thaimat-vagn
Älskar du thailändsk mat? Är du positiv och gillar att arbeta i en snabb miljö? Då vill vi att just DU ska bli en del av vårt lilla, men dynamiska team!
Tjänst:
Cashier & Kökassistent
Flytande i svenska krävs.
Heltid eller deltid finns tillgängligt.
Vad vi erbjuder:
En vänlig och dynamisk arbetsmiljö.
Möjligheter att utvecklas inom restaurangbranschen.
Konkurrenskraftig timlön.
Flexibla arbetstider.
Vi söker dig som:
Är en teamspelare och har ett positivt tänk.
Är bekväm med att hantera kassa och hjälpa till i köket.
Trivs i en snabb och kundorienterad arbetsmiljö.
Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen är ett plus!
Om du älskar thaimat och vill vara en del av ett roligt team, ansök nu!
Så här ansöker du:
Skicka din CV eller kom förbi vår vagn för att prata med oss. Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: phun.g@hotmail.com Arbetsgivare Thai Kök Helsingborg AB
(org.nr 559373-6951)
