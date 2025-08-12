Vi söker Cashier & Köksbiträde till vår Thaimat-vagn

Thai Kök Helsingborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg
2025-08-12


Bli en del av vårt team!
Vi söker Cashier & Kökassistent till vår Thaimat-vagn
Älskar du thailändsk mat? Är du positiv och gillar att arbeta i en snabb miljö? Då vill vi att just DU ska bli en del av vårt lilla, men dynamiska team!
Tjänst:
Cashier & Kökassistent

Flytande i svenska krävs.

Heltid eller deltid finns tillgängligt.

Vad vi erbjuder:
En vänlig och dynamisk arbetsmiljö.

Möjligheter att utvecklas inom restaurangbranschen.

Konkurrenskraftig timlön.

Flexibla arbetstider.

Vi söker dig som:
Är en teamspelare och har ett positivt tänk.

Är bekväm med att hantera kassa och hjälpa till i köket.

Trivs i en snabb och kundorienterad arbetsmiljö.

Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen är ett plus!

Om du älskar thaimat och vill vara en del av ett roligt team, ansök nu!
Så här ansöker du:
Skicka din CV eller kom förbi vår vagn för att prata med oss. Vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: phun.g@hotmail.com

Arbetsgivare
Thai Kök Helsingborg AB (org.nr 559373-6951)
Kielergatan 45 (visa karta)
252 32  HELSINGBORG

Jobbnummer
9453740

