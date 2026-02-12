Vi söker C-Chaufförer inom återvinning i Göteborg - Heltid!
2026-02-12
Nu söker vi chaufförer med C behörighet i Göteborg. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och vill vara med och göra samhället bättre? Då har du hamnat rätt.
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med att samla in återvinningsmaterial i Göteborg. Som renhållningschaufför förekommer även mycket jobb utanför lastbilen där det kan tillkomma tunga lyft vilket kräver att du är fysiskt aktiv.
Vi söker dig som är redo att arbeta som C-chaufför åt ett återvinningsföretag. Som chaufför är det viktigt att du klarar av att köra fordonet på ett säkert och tryggt sätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av köra tyngre fordon, gärna lastbil med baklastare.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Framföra fordonet på ett säkert sätt
Lasta återvinningsmaterial med hjälp av baklastare
Arbeta med ett miljö och säkerhetstänk
Hantera hushållssopor
Hantera glas, plast och metall återvinning
Köra baklastare
Om dig:
Denna roll passar dig som har god körvana med C-Fordon. Du besitter god kunskap inom återvinning och transport. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning. Du ska vara noggrann, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Är du van vid att ta egna initiativ och drivs av att ha många bollar i luften så ser vi det som extra meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Ansvarstagande och prestigelös
C-Körkort samt YKB
Kunna tala och skriva svenska
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom återvinning och kunskap av att framföra tyngre fordon är meriterande.
Dina arbetstider är mån-fre 06:00-15:00.
Lön enligt kollektivavtal. God ersättning.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
