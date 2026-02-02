Vi söker C- och CE-chaufförer! Är du vår nästa stjärna på vägarna?
2026-02-02
Trött på att bara vara en siffra i mängden?
Hos oss på One Smart Step är du aldrig bara någon vi "checkar av" på en lista. Vi vet att våra chaufförer är hjärtat i vår verksamhet, och vi arbetar hårt för att du ska känna dig som vår främsta prioritet. Vi söker nu dig som vill hitta balansen mellan ett professionellt yrkesliv och personlig uppskattning.
Vi expanderar kraftigt och söker nu yrkesstolta lastbilschaufförer för uppdrag i både Norra och Södra Stockholm.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi erbjuder varierande uppdrag som passar din profil. Oavsett om du föredrar pulsen i city, smidiga leveranser i Norrort eller logistikflöden i Söderort, så har vi rätt plats för dig. Vi har uppdrag för både dag- och nattmänniskor och värdesätter din förmåga att leverera med ett leende.
Vi söker dig som:
Innehar C- eller CE-körkort samt giltigt YKB och förarkort.
Är punktlig, noggrann och sätter säkerheten främst.
Trivs med kundkontakt och förstår vikten av god service.
Har du erfarenhet av livsmedelstransporter är det ett stort plus, men din inställning är viktigast.
Varför One Smart Step?
Du är prioriterad: Vi lyssnar på dina önskemål om arbetstider och geografiskt område (Norra/Södra).
Hitta gnistan: Vi strävar efter en arbetskultur där det finns energi och balans i vardagen.
Närhet: Vi tror på personlig kontakt och att vi tillsammans bygger ett starkt team där din röst blir hörd.
Trygghet: Marknadsmässiga villkor och schyssta arbetsmiljöer hos våra kunder.
Ta ett smart steg idag!
Vi letar efter dig som vill växa tillsammans med oss. Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din intresseanmälan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett heltidsjobb.
102 45 STOCKHOLM Körkort
