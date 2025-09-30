Vi söker butikschef till Sportringen/Jaktia i Vilhelmina
Sportstugan Vilhelmina AB / Chefsjobb / Vilhelmina Visa alla chefsjobb i Vilhelmina
2025-09-30
Vill du vara med och leda en butik där sport, jakt och friluftsliv möter genuin service och starka kundrelationer? Vi söker en engagerad och driven butikschef som vill ta ansvar för att utveckla vår butik i Vilhelmina vidare.
Din vardag hos oss
Som butikschef har du det övergripande ansvaret för både försäljning och personal. Du planerar, leder och följer upp det dagliga arbetet med bemanning, varuflöde och exponering - samtidigt som du själv är en aktiv del av den dagliga driften. Genom ditt ledarskap och engagemang skapar du laganda, inspirerar dina kollegor och ser till att vi tillsammans driver försäljningen framåt.
Vem är du?
För att trivas hos oss är du en positiv, öppen och resultatinriktad person med en stark egen drivkraft. Du gillar att möta människor, bygga relationer och ser alltid möjligheter i varje kundmöte. Du är strukturerad, sätter tydliga mål och skapar förutsättningar för att nå dem. Vi värdesätter att du kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt och alltid håller kunden i fokus. Ett intresse för sport, jakt eller friluftsliv gör att du känner dig hemma i vårt sortiment.
Vad förväntar vi oss av dig?
Som butikschef ansvarar du för att driva butiken i enlighet med vår affärsidé och budget. Du arbetar affärsmässigt och kostnadseffektivt, leder teamet med tydlighet och följer upp resultat och utveckling. Du har dokumenterad erfarenhet från detaljhandeln, gärna med produktkunskap och ett stort intresse för våra varor. Din roll är både att inspirera och att vara en förebild i det dagliga arbetet.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi påbörjar rekryteringsprocessen omgående och intervjuer sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Sportringen/Jaktia i Vilhelmina - ditt intresse, vår passion! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: sportringen.personal@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef Vilhelmina". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportstugan Vilhelmina AB
(org.nr 556526-3646)
Storgatan 20 (visa karta
)
912 33 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sportstugan Vilhelmina AB Kontakt
VD
Johan Falk johan.falk@sportringen.se 0705520077 Jobbnummer
9534242