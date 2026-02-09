Vi söker butikschef till Guldfynd i Umeå
Iduna AB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-02-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iduna AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Piteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Är du en driven ledare som älskar försäljning? Då är det dig vi söker!
Hos Guldfynd i Avion Shopping, Umeå får du möjligheten att kombinera ditt engagemang, din fingertoppskänsla för service och ditt driv att skapa resultat - i en roll där du verkligen gör skillnad varje dag.
Som butikschef med säljfokus hos oss har du en nyckelroll i att driva försäljningen framåt. Du ansvarar för butikens dagliga drift, leder teamet mot uppsatta mål och är samtidigt den som går i spetsen på golvet. Du brinner för att sälja, coacha ditt team och skapa en kundupplevelse i världsklass!
Vi söker dig som:
har tidigare erfarenhet som butikschef, team leader eller liknande roll, gärna från detaljhandel eller service
är en supersäljare som levererar sälj, service och resultat
är skicklig på bemötande och vill ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga
leder ditt team till framgång och når uppställda mål
Låter detta intressant är du välkommen med din skriftliga ansökan där du berättar om dina erfarenheter och resultat och vad du kan göra för vår butik.
Tjänsten är ett vikariat i 6 månader med tillträde omgående.
Vi kallar till intervju löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd/medarbetare med företrädesrätt.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
(org.nr 556060-9058)
904 22 UMEÅ Arbetsplats
Iduna Kontakt
HR-administratör
Jessica Pettersson HR@iduna.se Jobbnummer
9730937