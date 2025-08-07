Vi söker butikschef till Guldfynd i Kiruna
2025-08-07
Är du en driven ledare som gillar försäljning? - Då är det dig vi söker!
Guldfynd öppnar ny butik i Kiruna och därför söker vi dig som vill leda vårt team till succé!
I rollen som Butikschef kommer du ha personal- och resultatansvar och i tätt samarbete motiverar och leder du dina medarbetare så att ni tillsammans når butikens uppsatta mål.
Kort och gott: Du är där det händer, när det händer.
Vi söker dig som med goda resultat har tidigare erfarenhet av ledande befattning, gärna från detaljhandel. Förutom att vara en duktig ledare vill vi även att du tycker det är kul att sälja och serva våra kunder och ge dem en upplevelse utöver det vanliga.
För att lyckas i rollen vet vi av erfarenhet att det är viktigt med positiv inställning och ett högt engagemang. Att du att du har en hög energinivå och sprider glädje omkring dig samtidigt som du gillar struktur, ordning och reda tar vi för givet.
Vi erbjuder ett självständigt jobb i ett engagerat säljteam och du ges möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde i slutet av augusti.
Låter detta intressant är Du välkommen med din skriftliga ansökan där Du berättar om dina erfarenheter, resultat och vad Du kan göra för vår butik.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 116 butiker, Hallbergs Guld med 32 butiker och Albrekts Guld med 39 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1.6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
(org.nr 556060-9058), http://www.iduna.se Arbetsplats
Iduna Kontakt
Frida Svensson hr@iduna.se - Jobbnummer
9449878