Vi söker Butikschef till Glitter Skärholmen
Svenska Glitter AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-18
Är du en naturlig ledare som älskar att få både människor och resultat att växa? Som butikschef på Glitter kliver du in i en roll där du inte bara driver butik - du leder, inspirerar och bygger ett starkt team med fokus på säljglädje, gemenskap och utveckling. Du har fullt ansvar för både personal och resultat, och din vardag handlar om att skapa en energifylld butik där ni tillsammans jobbar mot högt uppsatta mål och har kul på vägen. Självklart arbetar du också efter våra kärnvärden: Vi tar eget ansvar, vi är engagerade, vi bryr oss och allt är möjligt!
Vad kommer du att göra hos oss? Som butikschef på Glitter kommer du att ha en varierad och ansvarsfull roll med fokus på både försäljning och personalansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Arbeta aktivt med försäljning genom att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse
Ansvara för den dagliga driften av butiken
Leda, coacha och utveckla butiksteamet
Säkerställa att försäljningsmål och nyckeltal uppnås
Planera och schemalägga personal utifrån verksamhetens behov
Ansvara för att följa riktlinjer för varuhantering, exponering och kampanjer i butik
Är det här du?
Du har tidigare erfarenhet inom handel, sälj eller service
Du har ledarerfarenhet
Du är en engagerad säljare som älskar kundmötet och drivs av att uppnå resultat
Du har ett brinnande engagemang och ett starkt intresse för mode och trender
Du har ett affärsmannaskap och ekonomisk förståelse och intresse
Du leder och entusiasmerar dina medarbetare
Du har en positiv inställning som smittar av sig på omgivningen
Som person är du självständig, arbetar strukturerat och målinriktat
Vi erbjuder dig
En inspirerande och kul arbetsplats med trevliga kollegor
Ledaransvar med bra stöd
God introduktion, utmaningar och fina möjligheter till utveckling
Goda arbetsförhållanden och bra personalrabatt
Vi söker dig som vill jobba ca 40 tim/vecka med tillträde snarast möjligast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Glitter tillämpar 6 månader provanställning. Ansökningarna behandlas fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.glitter.se,
ansökan görs via länken nedan senast 2025-10-12. Vi kan tyvärr inte ta emot förfrågningar på telefon.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att Glitter genomför en kontroll av utdrag från belastningsregistret i urvalsprocessen för att säkerställa att kandidater uppfyller tjänstens krav. Utdraget hanteras enligt gällande lagstiftning och integritetspolicy. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Glitter AB
(org.nr 556549-3979) Arbetsplats
Glitter Jobbnummer
9516227