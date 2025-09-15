Vi söker Butikschef till EKO - Skövde
2025-09-15
Är du en prestigelös ledare som vill vara med på EKO Stormarknads fortsatta expansion och utvecklingsresa?
Vi söker en engagerad och inspirerande ledare till EKO Stormarknad i Skövde.
När vår nuvarande butikschef går vidare till nya utmaningar öppnas nu möjligheten för dig som drivs av att nå resultat genom gott värdskap och ett coachande ledarskap.
Om butiken
Med 7 000 kvm shopping för hela familjen står EKO ut som en unik stormarknad. Här möts kunden av stora avdelningar som ger känslan av flera butiker under samma tak. Sortimentet spänner från konfektion, hud- och kroppsvård, inredning och leksaker till säsongsavdelningar, trädgård och ett urval av mat från hela världen.
Vi är särskilt stolta över vår populära julmarknad, trädgårdsmarknad, salong och leksaksavdelning - samt vårt konditori och bistro som är en naturlig mötesplats för en fika under shoppingrundan.
Din roll
Som Butikschef har du det övergripande ansvaret för butikens:
* Försäljning, drift och lönsamhet
* Ledningsgrupp och medarbetare
* Värdskap och kundupplevelse
Din främsta uppgift är att koordinera resurser, leda din ledningsgrupp och utveckla verksamheten framåt. Du är ett närvarande ansikte utåt och arbetar aktivt i varuhuset, där du främjar gott samarbete och säkerställer att rutiner och värderingar efterlevs.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av att leda en större grupp medarbetar
* Dokumenterad erfarenhet av försäljning inom detaljhandel/stordrift
* Ekonomiskt intresse och vana av budgetarbete
God datorvana (Officepaketet, gärna även Power BI)
* Prestigelös och jordnära ledare
* Drivs av försäljning och når uppsatta mål
* Har förmågan att skapa engagemang och få andra att känna sig välkomna. På EKO kallar vi det Gott värdskap!
Tjänsten
* Tillsvidareanställning, heltid 40 timmar/vecka (inleds med 6 månaders provanställning)
* Arbetstider: butiken är öppen 9-20 alla dagar, kvällar och helger ingår i tjänsten
* Tillträde: enligt överenskommelse
I samband med denna rekrytering samarbetar EKO med Retail Recruitment och frågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Malin Niklasson.
Välkommen till oss på EKO Stormarknad! Vi vill erbjuda dig shoppingglädje av "kända varumärken till låga priser" för dig, ditt hem och din familj. Vi är en del av stormarknadens historia från 1960-talet och entreprenörssjälen har drivit oss dit vi är idag. I över 60 år har vi varit en destination för smarta shoppare som vill handla ekonomiskt. Vi har flera planerade nyetableringar där vi bryter ny mark med vår mångåriga erfarenhet av att erbjuda ett fantastiskt koncept.
På EKO Stormarknad erbjuder vi nyheter, kända produkter och massor av inspiration. Vi är värda att besöka i årets olika säsonger - då bjuder vi dig på en upplevelse i våra butiker med tillhörande event för såväl barn som vuxna kunder.
Vi erbjuder dig ett stort utbud inriktat på blommor, leksaker, konfektyr, hud & kroppsvård samt årets alla säsonger med därtill hörande sortiment för hemmet och din fritid, såväl för ute- och innemiljöer. Vårt huvudkontor är placerat i Fjälkinge där allt startade och vi har idag 16 butiker runt om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr.
EKO är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen. EKO Stormarknad har cirka 700 anställda och tillsammans omsätter våra butiker ca 2 miljarder SEK. Ersättning
