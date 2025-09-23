Vi söker butikschef till Albrekts Guld i Gränby
Iduna AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iduna AB i Uppsala
, Österåker
, Enköping
, Täby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en driven ledare som älskar försäljning? Då är det dig vi söker!
Hos Albrekts Guld i Gränby får du möjligheten att kombinera ditt engagemang, din fingertoppskänsla för service och ditt driv att skapa resultat i en roll där du verkligen gör skillnad varje dag.
Som butikschef med säljfokus hos oss har du en nyckelroll i att driva försäljningen framåt. Du ansvarar för butikens dagliga drift, leder teamet mot uppsatta mål - och är samtidigt den som går i spetsen på golvet. Du brinner för att sälja, coacha ditt team och skapa en kundupplevelse i världsklass!
Vi söker dig som:
* har tidigare erfarenhet som butikschef, team leader eller liknande roll, gärna från detaljhandel eller service
* är en supersäljare som levererar sälj, service och resultat
* är skicklig på bemötande och vill ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga
* leder ditt team till framgång och når uppställda mål
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde omgående.
Låter detta intressant är du välkommen med din skriftliga ansökan där du berättar om dina erfarenheter, resultat och vad du kan göra för vår butik.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd/ medarbetare med företrädesrätt.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
(org.nr 556060-9058), http://www.iduna.se Arbetsplats
Iduna Kontakt
Belinda Åhl Larsson hr@iduna.se Jobbnummer
9522669