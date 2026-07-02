Vi söker budbilsförare med omgående start i Mantorp!
Boxflow Staffing Syd AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-07-02
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Vi söker ansvarsfulla budbilschaufförer med B-kort till vår kund i Mantorp. Vi söker dig som kan starta omgående och trivs med både bilkörning och tempo. Du kommer att leverera både mindre och större paket under ditt arbetspass och det är därför viktigt att du trivs med ett fysiskt arbete. Du drivs av att alltid leverera på topp och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Arbetstiderna är varierande, dagtid, kvällar, nätter och även helger. Vi ser gärna att man arbetar några dagar i veckan och att man har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller deltidsarbete.
Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar att leverera e-handelspaket till olika paketskåp eller hem till kund. Du börjar ofta arbetspasset på terminalen där du sorterar paket efter distrikt och lastar din bil. Du kör ut paketen till de olika skåpen, tar med returer eller levererar paketen hem till kund. Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
God körvana (B-körkort) från chaufförsjobb
Manuellt körkort
Truckkort A1-A4
Serviceinriktad
Tillgång till bil (för att kunna ta dig till terminalen)
Hög närvaro på jobbet
Rekryteringsprocess och ansökan Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål.
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Om Boxflow Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7765639-2083375". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Klostergatan (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9990251