Vi söker budbilschaufförer på heltid till DHL Express Arlanda!
Vi söker engagerade chaufförer med manuellt körkort och servicekänsla - för att leverera världsklasslogistik åt DHL Express varje dag
Arbetsuppgifterna innebär att självständigt köra ut paket till företagets kunder. Det kan stundtals vara ett fysiskt krävande arbete, och det krävs också att du har en känsla för service ut mot kunden. Du kommer att representera företaget och vara deras ansikte utåt. Det är därför viktigt att du som sökande är bekväm både med att köra bil, jobba självständigt och bemöta kunder.
Detta jobb är en heltidsanställning, med start så fort som möjligt när vi hittar rätt person. Du kommer jobba vardagar, det finns två olika arbetstids scheman som ni tillsammans med kund kommer komma överens om.
• 05:30-16:30 fyra dagar i veckan med en ledig dag
• 09:00-18:00 5 dagar i veckan
DETTA SÖKER VI
• B-körkort i minst 2 år för manuell samt en god körvana. Meriterande med körvana av större fordon i yrkeslivet.
• Fullständig gymnasieexamen
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
• Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kommer att kontrolleras i rekryteringsprocessen
• Möjlighet att ta dig till arbetsplatsen, som ligger i Cargo City utanför Arlanda.
• Fördelaktigt om du bor i norrort
Meriterande:
• Värnplikt eller lagsport då teamwork är en viktig del av arbetet
Denna tjänst utgår från Arlanda flygplats, som är ett säkerhetsklassat område. På grund av detta så kräver rekryteringen en gedigen bakgrundskontroll. Som ansökande behöver du kunna inkomma med intyg som styrker dina sysselsättningar 5 år tillbaka i tiden. Vi kontrollerar även belastningsregister som en del av denna process. Anställningen kommer vara en konsultanställning, vilket innebär att du är anställd av StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag! Processen kommer att startas igång omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
190 60 ARLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting Kontakt
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
