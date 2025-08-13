Vi söker brottsförebyggande koordinator till uppdrag i Göteborg
Devotum AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Ale
, Borås
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi just nu en brottsförebyggande koordinator inom Infrastruktur och kollektivtrafik till Göteborg. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-09-15 och pågå till och med 2027-08-31.
Om uppdraget I rollen som Brottsförebyggande koordinator på Västtrafik samordnar du Västtrafiks brottsförebyggande arbete på lokal nivå i syfte att öka det hållbara resandet. Västtrafik har slagit fast att ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i samverkan med kommunerna i regionen som är en förutsättning för att på ett långsiktigt och effektivt sätt arbeta med de faktorer som påverkan tryggheten i kollektivtrafiken. Ett kunskapsbaserat arbete utgår från en lokal lägesbild och utformas utifrån evidens- och erfarenhetsbaserade metoder.
Exempel på ansvarsområden:
Omvärldsbevaka och analysera trender inom området brottsförebyggande arbete
Genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag, kartläggningar, orsaksanalyser, följa upp, analysera samt ta fram rapporter inom ramen för området för att nå övergripande mål.
Delta i samverkan inom området brottsförebyggande och bistå som sakkunniga genom att hantera remisser från andra myndigheter och internt
Arbeta nära kollegor i andra delar av verksamheten för att stötta och samordna utifrån brottsförebyggande mål.
Övrigt: Start: 2025-09-15 Slut: 2027-08-31. Omfattning: 100% Placering: Göteborg Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en del av processen Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Ha akademisk utbildning inom samhällsvetenskapliga ämnen gärna med inriktning Kriminologi eller motsvarande erfarenhet.
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Har tidigare erfarenhet av socialt arbete, arbete inom politiskt styrda organisationer eller inom infrastruktur och kollektivtrafik?
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Farzaneh Ghaderi 070-499 38 00
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9457522