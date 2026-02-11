Vi söker Brandtekniker till region Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
, Stockholm
, Skövde
, Partille
, Göteborg
Som brandskyddstekniker på Brandsäkra är du en nyckelperson i teamet och arbetar med service, åtgärder och installation av brandskydd ute hos våra kunder.
Ditt fokus är att hjälpa våra befintliga kunder och se till att deras brandskydd fungerar som det ska, baserat på lagkrav och kundens behov.
Du blir en del av ett härligt gäng med kunniga kollegor och får personlig introduktion och utbildning tills du är självgående.
Du samarbetar nära teamet för att skapa trygghet för dig själv och bästa lösning för kunden.
Plats: Kontoret i Stockholm
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete med tydligt samhällsnytta
Trygg anställning i ett bolag som växer
Trevliga kollegor och en bra stämning i teamet
Möjlighet att påverka och göra arbetet ännu bättre
Fast lön, pension och friskvård
Om dig
Erfarenhet som brandskyddstekniker är meriterande
Självgående men gillar att samarbeta i serviceteamet
Kan kommunicera lösningar tydligt till kunder
Har grundläggande brandskyddsutbildning och B-körkort
Tar eget ansvar, löser problem och håller hög servicegrad
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Ditt huvudsakliga arbetsområde är Stockholmsregionen.
Om Brandsäkra
Brandsäkra erbjuder helhetslösningar inom förebyggande brandskydd, som besiktningar, installationer och underhåll av rökluckor, brandsläckare, utrymningsskyltning och brandtätning.
Vi är medlemmar i SVEBRA och Brandskyddsföreningen och samarbetar med flera större medlemsorganisationer. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag.

Publiceringsdatum: 2026-02-11

Så ansöker du
Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan via e-post så snart som möjligt. Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: jobb@brandsakra.se Arbetsgivarens referens
Omfattning: Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Brandsäkra Norden AB (org.nr 556970-3720)
VD
Jonas.hallberg@brandsakra.se
077-119 22 00, 070-310 09 01
