Vi söker Bolånehandläggare till Swedbank!
Vill du ha en samhällsnyttig roll där du dessutom får varva mellan administration och kundkontakt? Vill du arbeta på en arbetsplats där glädje, gemenskap och personlig utveckling står i centrum? Då har du kommit rätt! Just nu söker Lending Operations fler administratör. I rollen fungerar du som en länk mellan fastighetsmäklare och banken i samband med bostadsaffärer. Ansök redan idag för att säkra din plats i urvalet.
Information om tjänsten
Antalet bostadsaffärer har ökat markant de senaste åren och Lending Operations utökar sitt team i Luleå för att möta behovet. Professionals Nord söker därmed för Swedbanks räkning flertalet nya Lending Officers till avdelningens kontor i centrala Luleå.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank under 6 månader med chans till förlängning och/eller fast anställning inom banken.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom Lending Operations kommer du att sitta i Swedbanks fräscha kontor i centrala Luleå, tillsammans med många härliga kollegor. För att du ska känna dig trygg i din nya roll kommer du inledningsvis få en gedigen introduktionsutbildning och under din anställningstid har du alltid handledare nära till hands.
I din roll som administratör är du spindeln i nätet som hanterar ärenden kring fastighetsaffärer och lån. Du hanterar ärenden där kunder fått beviljat nya lån för köp av boende, men även ärenden där kunder fått beviljat att låna mer på sin befintliga bostad. Du kommer bland annat handlägga utbetalningar, tillträden och andra kreditrelaterade ärenden som bankens rådgivare skickar till avdelningen. En viktig del av rollen är att ha kontakt med rådgivare, mäklare samt andra externa parter via mail och telefon.
Arbetstider är förlagda måndag till fredag under kontorstimmar.
Vi söker dig som:
För denna roll väger personlig lämplighet tyngre än tidigare erfarenhet så tveka inte att ansöka om du är intresserad. Detta är rollen för dig som vill ha ett varierande och samhällsnyttigt arbete inom bankvärlden!
I denna roll är service, effektivitet och kvalitet ledorden. För att passa i rollen ser vi att du är en person som trivs i det sociala samspelet och som med enkelhet kan uttrycka dig i tal samt skrift. Vidare behöver du vara en strukturerad person som kan arbeta effektivt utan att tappa kvalitén i ditt arbete. Du behöver även vara en person som trivs med att arbeta mot uppsatta mål, såväl kvalitativa som kvantitativa.
Tidigare erfarenhet/utbildning av administration, service eller ekonomi är meriterande, men inte ett krav för tjänsten.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Observera att kreditupplysning kommer tas på kandidater som blir aktuell för anställning.
START: mars 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på fanny.skott@pn.se Så ansöker du
