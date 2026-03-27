Vi söker biträdande rektor till Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Ka
2026-03-27
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden startades 2024 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Frisör- och stylistprogrammet med följande inriktningar: kriminologi, finans, kriminologi/juridik samt frisör. Skolan kommer ha cirka 380 elever nästa läsår och ca 25 medarbetare.
Ditt uppdrag
Vi söker en engagerad och driven biträdande rektor på 100 % som vill kombinera pedagogiskt ledarskap med undervisning och vara med och utveckla framtidens skola. I rollen som biträdande rektor blir du en viktig del av skolans ledning och arbetar nära rektor i att leda och utveckla verksamheten. Du bidrar till att stärka undervisningens kvalitet, stödjer lärare i deras uppdrag och arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö för alla elever. Tjänsten innebär även att du undervisar i ett eller flera ämnen utifrån din kompetens, vilket ger dig en nära koppling till skolans kärnverksamhet.
Arbetet omfattar bland annat att stödja det pedagogiska ledarskapet, delta i och driva det systematiska kvalitetsarbetet samt hantera delar av personal- och elevfrågor. Du förväntas vara en aktiv del i skolans utvecklingsarbete och bidra till att skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare att nå sina mål.
Vi söker dig som har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning, samt gärna har haft någon form av ledaruppdrag, exempelvis som biträdande rektor, arbetslagsledare eller förstelärare. Du har god kunskap om skolans styrdokument och är väl förtrogen med att arbeta utifrån dessa.
Som person är du en tydlig och närvarande ledare med god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du drivs av att utveckla verksamheten och har ett starkt engagemang för elevernas lärande och välmående.
Vi erbjuder en utvecklande roll där du får möjlighet att påverka skolans framtid, arbeta i ett engagerat ledningsteam och kombinera ledarskap med undervisning i en verksamhet som präglas av kvalitet, trygghet och utveckling.
Observera att vi tillämpar löpande urval, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden erbjuder vi en arbetsplats med stor trivsel och gemenskap där vi alla hjälps åt och där alla har en viktig roll för skolans utveckling.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde 5 augusti 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Mona Fallenhag på 0761487274 eller mailadress mona.fallenhag@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
