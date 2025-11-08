Vi söker biltestare till Upplands Väsby
2025-11-08
Biltestare till Upplands Väsby sökes omgående!
Om tjänsten
Som biltestare kommer du att ingå i kundens team och arbeta med att testa och provköra begagnade bilar inför värdering och försäljning. Du kommer göra en besiktning och grundligt granska vilket skick fordonet är samt dokumentera samtliga fel, brister eller skador. Du går igenom bilen noggrant efter ett angivet serviceprotokoll och sedan dokumenteras det i datasystemet. Testningen av bilarna sker självständigt och du kommer att behöva ta stort ansvar, eftersom din bedömning ligger till grund för det pris som tas ut till kund. Detta är en heltidstjänst där du arbetar måndag till fredag, kl:7.00-16.00 eller 8:00-17.00. Det är även en rekrytering med direkt anställning hos vår kund. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Du som söker ska vara initiativtagande, driven och engagerad. Vara en glad och positiv lagspelare är av stor vikt eftersom du kommer möta en positiv gruppanda och god kamratskap.
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av liknande tjänst eller en fordonsteknisk utbildning i grunden. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som fordonsmekaniker, besiktningsman eller skadereglerare.
• B-körkort
• Talar och skriver obehindrat svenska
• Ett par års erfarenhet av tjänsten eller liknande
• Start omgående, stor vikt läggs vid personlighet.
Meriterande:
• Truckbehörigheter
• Officepaketet
• Bakgrund från svenska Försvarsmakten
Vad vi erbjuder
Vi ger dig möjligheten att få jobba med flera av marknadens ledande aktörer. Aura Personal är ett bemanning och rekryteringsföretag som tror på människor och att alla som vill kan. Våra år i branschen har gjort oss övertygade om att många fler kan skapa sin egen framgång bara någon ser dem och ger dem chansen. Vårt fokus ligger på att hitta just de som vill utvecklas och se möjligheter. Ersättning
