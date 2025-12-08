Vi söker Bilmekaniker till Motor-Center i Gröndal
Motor-Center i Gröndal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-12-08
Är du en passionerad och erfaren bilmekaniker som söker nya utmaningar? Då kan du vara den vi söker!
På Motor-Center i Gröndal har vi full fart i verkstaden och behöver nu förstärka vårt team med en duktiga bilmekaniker. Vi är en väletablerad och modern verkstad som hanterar alla typer av service, reparationer och felsökningar på ett brett spektrum av bilmärken.
Vad vi erbjuder:
Trygg anställning på ett stabilt, lokalt företag.
En modern och välutrustad arbetsmiljö.
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling.
Ett sammanhållet och positivt team som värdesätter samarbete.
En arbetsplats i vackra Gröndal, med närhet till både natur och stadsliv.
Vem är du?
Du har dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker.
Du är självgående, noggrann och ansvarsfull.
Du har god förmåga att felsöka och lösa tekniska problem.
Du är en lagspelare som bidrar till en god stämning i verkstaden.
B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
mejl
E-post: grondal@motor-center.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor-Center i Gröndal AB
(org.nr 556601-1598)
Ormbergsvägen 6 (visa karta
)
117 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Shekeb Afshar grondal@motor-center.se Jobbnummer
9634199