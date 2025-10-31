Vi söker bilbyggare till Ropab i Halmstad!
2025-10-31
Om företaget
Är du vår nästa bilinredare med kunskap inom bilelektronik? Kom och bli en del av vårt team i Halmstad!
Ropab bilutrustning säljer och monterar bilinredning i fordon såsom yrkesfordon, skåpbilar m.m. De erbjuder hyllsystem, dubbelgolv, elektronikutrustning m.m. beroende på vad just du behöver i ditt fordon.
Tjänstebeskrivning
I rollen kommer du arbeta med påbyggnader av installation i olika typer av fordon. Du kommer läsa ritningar och montera samt bygga efter kundspecifika önskemål.
Arbetet innefattar vidare:
• Elinstallation av belysning, elverk m.m.
• Montering av dekor
• Arbete med olika tekniska lösningar
Tjänsten kan innefatta viss kundkontakt, då kunder ibland kommer in i verkstaden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har god monterings- och verktygsvana, samt erfarenhet av fordonsindustrin. Du behöver vidare ha grundläggande kunskaper i bilelektronik.
Kanske har du tidigare arbetat med påbyggnationer inom fordonsbranschen eller likvärdig bransch? Kanske har du tidigare har haft ett arbete där du blivit van vid att läsa ritningar, jobba efter kundspecifika önskemål gällande byggnationer/montering och har god verktygsvana.
Som person är du:
• Driven, engagerad, ansvarsfull och service- och kundfokuserad
• Positiv och lösningsorienterad
• Initiativtagande
• Van vid att jobba i grupp såväl som självständigt
• Intresserad av att meka med bilar
Vidare behöver du ha B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal såväl som skrift.
Detta är ett konsultuppdrag via NearYou, med mycket goda chanser att bli överrekryterad till Ropab efter 6 månader.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
