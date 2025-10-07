Vi söker betongpersonal till prefab väggtillverkning i Strängnäs

QwickWork Bygg AB / Betongarbetarjobb / Stockholm
2025-10-07


QwickWork söker nu betongarbetare till Skar Byggelement i Strängnäs. Är du villig att pendla, flytta eller veckopendla till vår kund som tillverkar avancerade betongväggar. Väggarna består av betong, vvs, el i strukturen samt att fasaden kan variera i olika avancerade former. Du kommer utifrån ritningar att arbeta att sätta form, armering och gjutning av avancerade prefabricerade betongväggar.

Efter gjutningen krävs viss efterbearbetning. Du kommer att arbeta vid ett gjutbord med ett arbetslag med andra kollegor där storleken på grupp kommer variera. Du har erfarenhet av liknande jobb och är van vid armering/betong samt ritnings läsning.

2-4 års erfarenhet av prefab eller motsvarande inom betong

Ersättning
Lön enl kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
QwickWork Bygg AB (org.nr 559318-8468), https://qwickwork.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9545362

