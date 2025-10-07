Vi söker betongpersonal till prefab väggtillverkning i Strängnäs
2025-10-07
QwickWork söker nu betongarbetare till Skar Byggelement i Strängnäs. Är du villig att pendla, flytta eller veckopendla till vår kund som tillverkar avancerade betongväggar. Väggarna består av betong, vvs, el i strukturen samt att fasaden kan variera i olika avancerade former. Du kommer utifrån ritningar att arbeta att sätta form, armering och gjutning av avancerade prefabricerade betongväggar.
Efter gjutningen krävs viss efterbearbetning. Du kommer att arbeta vid ett gjutbord med ett arbetslag med andra kollegor där storleken på grupp kommer variera. Du har erfarenhet av liknande jobb och är van vid armering/betong samt ritnings läsning.
2-4 års erfarenhet av prefab eller motsvarande inom betong Ersättning
Lön enl kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.

QwickWork Bygg AB
