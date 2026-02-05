Vi söker beredningsoperatörer till vår kund i Rosersberg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-02-05
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Är du idag studerande och söker dig nya utmaningar? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker dig som vill ta dig an nya utmaningar, i arbetet som beredningsoperatör medverkar du till att leveranserna kommer till kunden med god kvalité och i rätt tid. Du kommer att arbeta på en terminal där du hanterar kunders fakturor och dokument. Du tar stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. I rollen förväntas du ta ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt.
Arbetstiderna för tjänsten är 06.30 - 15:00 och 07:00 - 15:30, du kommer bli anställd via StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Inneha en sysselsättning på minst 50%, kan vara studier eller annat arbete
Anmärknings fritt belastningsregister, kontroll genomförs under rekryteringsprocessen
Gymnasiekompetens
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet inom liknande arbete eller arbetsuppgifter. Vidare söker vi dig som är noggrann och har ett bra ordningssinne då detta kommer vara av stor vikt för att lyckas i denna roll. För att trivas och lyckas i rollen gillar du att ha tempo i ditt arbete och under stressiga perioder har du förmågan att behålla lugnet och fortsätta arbeta strukturerat.
Låter detta som något för dig? Sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stålgatan 9 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9726351