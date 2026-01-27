Vi söker bemanningssjuksköterskor för konsultuppdrag i Norrbottens län
Socionomera Bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Arjeplog Visa alla sjuksköterskejobb i Arjeplog
2026-01-27
Om jobbet
Vill du bidra till god hälso- och sjukvård och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en legitimerad sjuksköterska som har minst två års yrkeserfarenhet däribland erfarenhet från kommunal verksamhet.
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om konsultlivet, eller är du redan bemanningssjuksköterska och intresserad av att bredda ditt professionella nätverk? Oavsett om du föredrar att arbeta som anställd eller underkonsult ser vi fram emot att du kontaktar oss. Vi berättar gärna mer om uppdraget och hur det är att arbeta som bemanningssjuksköterska. Vi ser fram emot din kontakt!
Om ArbetsuppgifterDu kommer att vara anställd av oss och uthyrd för att utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom korttidsboende, LSS och/eller hemsjukvård. Arbetet innefattar bland annat att du har ansvaret för vårdtagarnas omvårdnad genom bland annat rådgivning, medicinska bedömningar och läkemedelshantering. I rollen förväntas du även ge handledning, rådgivning och stöd till omvårdnadspersonalen samt vara flexibel till verksamhetens rutiner och villkor.
Även om det står en kommun i annonsen kan uppdragen finnas på annan plats.
Vi erbjuder
Du kommer att vara anställd av Socionomera Bemanning AB. Som konsult hos oss erbjuds du goda och flexibla arbetsvillkor samt tydlighet kring vad som förväntas av dig. Vi månar om att du ska trivas och må bra i rollen som bemanningssjuksköterska och vi söker alltid långa samarbeten och relationer.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Schyssta anställningsvillkor enligt vårt kollektivavtal
Tjänstepension genom en av marknadens bästa pensionslösningar
Försäkringar som grupplivsförsäkring, sjukförsäkring etc
Introduktion och regelbunden arbetsmiljöuppföljning
Friskvård- och fortbildningsbidrag
Stöd av konsultchef som själv är sjuksköterska
Snabb och smidig personlig service
En arbetsgivare som lägger stort fokus på hållbart och etiskt agerande
En lön som du förtjänar och en transparent lönepolicyPubliceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vill du hellre börja med att höra mer så är du välkommen att kontakta Alice Åsbrink på alice.asbrink@socionomera.se
eller 073-585 66 36.
Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar så att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi kan erbjuda dig en heltidstjänst men du kan även välja att jobba deltid - tillsammans kommer vi fram till det som fungerar bäst för dig. Även om du inte hittar ett specifikt uppdrag som passar dig just nu, välkomnar vi spontanansökningar. Vi är ständigt på jakt efter nya talanger och ser fram emot att utforska hur vi tillsammans kan skapa en perfekt matchning för dig.
Vi har ramavtal med flera svenska kommuner, som för dig innebär ett brett urval av intressanta uppdrag. Din kontaktperson hos oss kommer att vara en utbildad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård vilket gör att vi har god kännedom om våra uppdragsgivares behov och dina villkor. Vi är vana problemlösare och vi kan erbjuda stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden.Om företaget
Socionomera Bemanning AB är ett auktoriserat bemanningsbolag. Vi är övertygade om att så gott som alla som väljer att arbeta med ett människovårdande yrke har omtanke om sina medmänniskor som främsta anledning. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för organisationer och personer som väljer att bry dig.
Vi har blivit utsedda till Skåne Läns snabbast växande bolag (Gasell) två år i rad (2022 och 2023) samt Sveriges tredje snabbast växande bolag år 2022. Vill du hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen?
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socionomera Bemanning AB
(org.nr 559130-4737), https://www.socionomera.se
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplogs kommun Kontakt
Konsultchef
Damir Sabani damir.sabani@socionomera.se 040-300 352 Jobbnummer
9706888