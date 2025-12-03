Vi söker behandlingssekreterare till Sundbo
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU).
Arbetsbeskrivning
Som behandlingssekreterare samordnar och ansvarar du för ungdomarnas behandling på institutionen, upprättar verkställighetsplaner, sköter myndighetskontakter och ansvarar för dokumentationen av genomförda behandlingsinsatser samt stöttar behandlingspersonalen i det dagliga arbetet. Behandlingssekreteraren fyller en viktig funktion i att säkerställa att ungdomarna erhåller kvalitativa individanpassade insatser utifrån deras förutsättningar och behov och arbetar i nära samarbete med övriga professioner på institutionen, som till exempel behandlingsassistenter/pedagoger, sjuksköterskor och psykologer. Behandlingssekreteraren bidrar till utvecklandet av institutionens rutiner enligt myndighetens riktlinjer vad gäller behandling och utredning.
Arbetet är varierande vilket ställer krav på flexibilitet och ansvarstagande. Det innebär i omfattande delar att du är strukturbärare, är noggrann och organiserad. Du förstår värdet och sammanhangen av samarbete, det är naturligt för dig att vägleda och stödja dina arbetskamrater. Du är initiativtagaren som förankrar och genomför efter beslut.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. I din roll som behandlingssekreterare kommer du ha eget ansvar för flera insatser i verkställighetsplanen samt ansvar på avdelningen som kräver erfarenhet och förmåga att samordna det arbetet. Du behöver då vara bara på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.
Du ska även ha:
• Högskoleexamen om minst 180hp inom samhälls-/beteendevetenskap t.ex. socionomexamen, beteendevetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer om kompetenskrav för samordnande/planerande behandlingsarbete
• Dokumentationserfarenhet gällande sociala utredningar
• God svenska i tal och skrift
• B- körkort
Det är meriterande med erfarenhet från arbete med ungdomar och/eller institutionsvård.
Meriterande är även om du har gått utbildning i MI, KBT, YLS/CMI eller andra risk- och behovsbedömningsinstrument.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Vi söker två behandlingssekreterare. Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdagen är 4 januari 2026.
Arbete kontorsarbetstid med flextidsavtal.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 januari 2026.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
