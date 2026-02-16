Vi söker behandlare till HVB Hallegatan i Göteborg.
Om verksamheten
Hallegatans HVB vänder sig till ungdomar mellan 15-19 och som är i behov av stöd i vardagen på grund av psykosocial problematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller hög skolfrånvaro.
Verksamheten ligger centralt på Hisingen i Göteborg, nära Keillers park, skolor och fritidsaktiviteter. Goda kommunikationer finns med buss och spårvagn.
Enheten består av en kollektiv del med 4 platser samt 5 HVB-lägenheter i fastigheten.
Vi har en engagerad personalgrupp med blandad bakgrund, exempelvis socionomer, socialpedagoger och behandlingspedagoger. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Genom vår utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi internutbildning, introduktion och handledning för att stärka medarbetarnas kompetens och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som behandlare hos oss arbetar du nära ungdomarna med fokus på att skapa en trygg och utvecklande vardag. Arbetet innebär att du jobbar dag, kväll, sovande jour och helgtjänstgöring. Ensamarbete förekommer.
I rollen ingår att:
Genomföra stöd- och behandlingsinsatser utifrån individuella behov.
Delta i planering, uppföljning och dokumentation av genomförandeplaner.
Vara ett stöd i ungdomarnas vardag, både praktiskt och känslomässigt.
Samverka med familjer, socialtjänst, skola och andra aktörer.
Bidra till struktur, tydlighet och ett gott behandlingsklimat på enheten.
Daglig dokumentation, upprättande av genomförandeplaner samt månad- och slutrapporter.Kvalifikationer
Endast kandidater med minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete kommer vara aktuella för tjänsten.
Socionom, socialpedagog eller annan relevant högskoleutbildning.
Erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom HVB eller liknande verksamhet.
Kunskap inom familjearbete, beroendeproblematik eller NPF är meriterande.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är respektfull, trygg och professionell i mötet med ungdomar, kollegor och uppdragsgivare. Du är ansvarstagande, prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet kräver att du kan planera självständigt, vara flexibel och behålla lugnet i en händelserik vardag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi erbjuder
En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad i unga människors liv.
Kollegor med engagemang och erfarenhet.
Handledning och kompetensutveckling.
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträdesdatum: maj eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-03-01. Har du frågor? Kontakta gärna enhetschef Karin Josefsson 0735 - 190 340. karin.josefsson@nytida.se Så ansöker du
