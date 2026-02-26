Vi söker begravningsrådgivare till Högströms begravningsbyrå, Uddevalla
Vill du arbeta med något extra meningsfullt? Välkommen till oss på Högströms begravningsbyrå i Uddevalla.
Arbetet på en begravningsbyrå handlar självklart om sorg och förlust, men lika mycket om livet. Dels livet som tystnat och lämnat unika spår, dels livet som måste gå vidare på ett nytt sätt hos nära och kära. På begravningsbyrån finns vi för att skapa fina, personliga avsked att minnas med värme.
Som begravningsrådgivare erbjuder du trygghet, struktur och kunskap i ett läge där den du möter ofta känner saknad, stress och oro. Många har aldrig upplevt döden nära och heller aldrig planerat en begravning. Man behöver stöd när orken tryter och livspusslet ska gå ihop, men också någon som lyssnar när minnen väcks.
Viktiga egenskaper hos den vi söker är att du är trygg i dig själv, lyhörd, empatisk, engagerad och strukturerad. Vi lägger större vikt vid din personlighet än utbildning och tidigare yrkesroller.
Av naturliga skäl kan arbetsbelastningen ibland vara ojämn och arbetstiderna oregelbundna. Din dag kan t ex bestå av kundbesök, hämtning/svepning/kistläggning av en avliden, kontakter med leverantörer, administration, planering och genomförande av begravningar. Det ingår även beredskap under övriga tider i tjänsten. Därför måste du vara av flexibel natur och tycka om att ge god service i alla lägen. För att kunna hantera alla arbetsuppgifter behöver du ha B-körkort och grundläggande datavana.
Hos oss arbetar du självständigt under eget ansvar men du är en del av en större gemenskap, där kollegor hjälps åt med begravningsbyråns alla uppgifter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse och ansökningarna behandlas löpande, så tveka inte att höra av dig.
Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta Regionchef Jonathan Blixt på jonathan.blixt@klarahill.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
