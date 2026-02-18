Vi söker Beauty/Aesthetic Agency Partner

MTT Diamond and gold / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-02-18


Vi söker Beauty/Aesthetic Agency Partner
T&T Beauty Center söker personer som vill tjäna extra pengar genom att rekommendera kunder till vår salong/klinik.
Behandlingar
Skönhet
Naglar

Fransar / lash lift

Ansiktsbehandling / HIFU

Estetik & Laser
Laser hårborttagning

Hudlaser (akne, pigment)

Fillers

Botox

Fettlösande injektioner

Viktminskningspenna

Du behöver inte utföra behandlingarna själv.
Provision
Du får 10-20% per kund
Återkommande kunder = återkommande provision.
Vi sköter bokning, betalning och behandling.
Skicka: namn + stad + sociala medier

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: tt.service.se@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MTT Diamond and gold, https://www.bokadirekt.se/places/tt-beauty-center-vasastaden-56924
Nina Einhorns Gata 1 (visa karta)
113 66  STOCKHOLM

Arbetsplats
T&T städ services

Jobbnummer
9750646

