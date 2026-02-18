Vi söker Beauty/Aesthetic Agency Partner T&T Beauty Center söker personer som vill tjäna extra pengar genom att rekommendera kunder till vår salong/klinik. Behandlingar Skönhet Naglar
Fransar / lash lift
Ansiktsbehandling / HIFU
Estetik & Laser Laser hårborttagning
Hudlaser (akne, pigment)
Fillers
Botox
Fettlösande injektioner
Viktminskningspenna
Du behöver inte utföra behandlingarna själv. Provision Du får 10-20% per kund Återkommande kunder = återkommande provision. Vi sköter bokning, betalning och behandling. Skicka: namn + stad + sociala medier