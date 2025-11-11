Vi söker barnskötare till Noblaskolan Västra Ingelstad
Academedia Support AB / Barnskötarjobb / Vellinge Visa alla barnskötarjobb i Vellinge
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida https://noblaskolan.se/vastra-ingelstad/forskola-for-barn-1-5-ar-i-vellinge-noblaskolan-vastra-ingelstad/
Barnskötare till Noblaskolan Västra Ingelstad
På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling. Vårt arbete för att skapa trygghet och glädje präglas av ett högt engagemang.
Vi söker nu dig som vill arbeta som förskollärare på vår förskola. Tjänsten är på 85% och man ingår i ett arbetslag och deltar i processgrupper för att utveckla förskolan. Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Vi söker dig med ett stort engagemang för lärande och som aktivt vill arbeta för en likvärdig förskola där varje barns intresse, behov och vilja står i centrum.
Vi erbjuder
Som en skola och förskola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en en tillsvidareanställning på 75% med inledande provanställning på 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse i januari.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna bitr rektor Ingela Nyberg på Ingela.nyberg@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
