Vi söker barnskötare på ett vikariat på 100 %
Förskolan Fjällbjörken Ekonomisk Förening / Barnskötarjobb / Kiruna Visa alla barnskötarjobb i Kiruna
2026-07-13
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Har du intresse för friluftsliv och trivs ute i naturen? Brinner du för barnens utveckling? Vi söker dig som, tillsammans med framåtdrivande och positiva kollegor, vill vara med och fortsätta utveckla Fjällbjörken till en enastående förskola.
Nu finns chansen att hoppa på ett vikariat på 100 % under hösten med start i augusti 2026 till och med 31 december. Det finns även möjlighet till förlängning av vikariatet till juni 2027 Perfekt för dig som vill prova på att arbeta i vår verksamhet.
Förskolan Fjällbjörken är ett föräldrakooperativ med ett pedagogiskt arbetssätt som är inriktat mot utepedagogik och skapande, där vi vill uppmuntra barn till eget utforskande. Lokalerna är iordningställda för verksamhetens krav och inspirerade av Reggio Emilia.
Vi har plats för 20 barn mellan 1-5 år. Vår gård består av en härlig fjällbjörkskog där vi helst tillbringar dagarna. Vi jobbar för en hållbar utveckling och vill att barnen ska få en känsla för naturen och dess kretslopp. Den grundläggande utgångspunkten är respekten för barns tankar, känslor, behov och intressen.
Vårt miljötänkande genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten. Att servera barnen god ekologisk mat som lagas i förskolans egna kök av kunnig och engagerad personal är viktigt för oss.
Vi söker dig som:
Är Barnskötare eller förskollärare med förskollärarutbildning eller med tidigare erfarenhet att ta hand om barn. Vi ser gärna att du har ett intresse för friluftsliv och trivs ute i naturen. Vår verksamhet arbetar för att varje anställd kontinuerligt utvecklas som pedagog tillsammans med sina kollegor.
Meriterande är:
Reggio Emilia-utbildning
I Ur och Skur-utbildning
TAKK
Vi erbjuder dig:
En liten, stabil barngrupp
Närhet till beslut och stor möjlighet att påverka ditt arbete
Närhet till engagerade och positiva föräldrar
Mycket utevistelse i en stimulerande miljö
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och referenser till rektor@fjallbjorken.se
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Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Adress
FÖRSKOLAN FJÄLLBJÖRKEN EKONOMISK FÖRENING
LOMBIAVÄGEN 2
98136 KIRUNA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rektor@fjallbjorken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat 75 %". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Fjällbjörken ekonomisk förening
Lombiavägen 2 (visa karta
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981 36 KIRUNA Arbetsplats
Fjällbjörken Ek Fören, Förskolan Kontakt
Rektor
Nina Koponen rektor@fjallbjorken.se Jobbnummer
10001700