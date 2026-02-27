Vi söker barnmorskor - till både Bromölla och nya mottagning i Kristianstad
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
Var med och forma framtidens barnmorsketeam!
Är du barnmorskan som trivs när pulsen är lugn, mötet är nära och kvaliteten står i centrum? Drivs du samtidigt av utveckling, teamkänsla och att få vara med när något nytt växer fram? Då har du precis hittat hem. Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Vår Kry barnmorskemottagning i Bromölla växer så det knakar - och nu behöver vi fler trygga, engagerade och prestigelösa kollegor som vill bidra till fortsatt utveckling.
Och inte nog med det! I augusti slår vi upp dörrarna till en helt ny, toppmodern mottagning mitt i centrala Kristianstad. En plats där du som barnmorska får vara med från dag ett och påverka allt från arbetssätt till stämning.
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska (såklart!)
Brinner för det nära mötet och för kvinnors hälsa genom livet
Gillar att jobba självständigt - men älskar ett gott team
Vill vara del av en mottagning där idéer tas emot med öppna armar
Ser fördelarna i både småskalighet (Bromölla) och nybyggaranda (Kristianstad)
Hos oss får du
Engagerade kollegor som gillar att skratta, stötta och samarbeta
Flexibilitet och möjlighet att påverka ditt upplägg
Trygga arbetsvillkor och ett stabilt stöd från ledningen
Chansen att vara först på plats i Kristianstad och sätta prägel på något helt nytt
En vardag där kvalitet och bemötande är viktigare än att springa fortast
Du kan söka till en av orterna eller kombinera båda - vi skräddarsyr gärna en lösning som passar dig!
Är detta jobbet du väntat på?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt fantastiska gäng. Vi ser verkligen fram emot att träffa dig!
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
Mödravårdcentraler i samma lokal som vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för mottagningen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information
Start: När det passar dig Omfattning: Enligt önskemål Anställning: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning Arbetstider: Dagtid Plats: Kristianstad - nyöppning i augusti, centralt och sprillans fräscht, Bromölla - en växande mottagning med hjärtaKontaktuppgifter för detta jobb
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på anna.wigenstorp@kry.se
För mer information om Kry besök gärna vår hemsida.
