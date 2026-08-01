Vi söker barnläkare som vill arbeta flexibelt med hyruppdrag
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-08-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Dignus Medical söker barnläkare som vill ta steget som hyrläkare!
Vi har uppdrag över hela Sverige, anpassade efter dina unika önskemål och din livsstil. Du väljer när och var du vill arbeta.
Varför jobba som hyrläkare?
Som hyrläkare får du friheten att själv välja uppdrag utifrån dina preferenser – oavsett om det gäller arbetsplats, arbetstider eller specialisering. Våra kunder finns över hela Sverige, och vi erbjuder både korta och längre uppdrag. Du får en unik möjlighet att kombinera yrkesliv och fritid på ett sätt som passar just dig. Att matchningen mellan dig som kandidat och kund blir bra är det absolut viktigaste för oss i processen. Vi är lyhörda för dina och kundens behov.
Om uppdragen
Våra uppdrag varierar beroende på kundens behov och din specialisering. Det finns uppdrag som kombinera mottagning och slutenvård men också de som innebär enbart mottagnings- eller akutarbete. Du kan välja uppdrag med och utan jourer. På en del av uppdrag med jour vill kunden att man även är specialist inom neonatologi.
För att säkerställa att du får det uppdrag som passar dig bäst, föredrar vi att ha ett personligt samtal där vi går igenom dina preferenser och diskuterar detaljer. Vi har uppdrag över hela landet, både inom offentlig och privat sektor, med olika arbetsformer beroende på dina önskemål.
Vem är du?
Du är en engagerad och självgående barnläkare med erfarenhet inom ditt fält. Du trivs med att snabbt anpassa dig till nya miljöer och situationer, och har en god förmåga att arbeta i team med olika yrkeskategorier. Ett starkt patientfokus och god samarbetsförmåga är centrala egenskaper, och du ser möjligheter i varje nytt uppdrag.
Varför välja Dignus Medical?
Med lång erfarenhet inom bemanning och rekrytering i hälsosektorn, kan vi erbjuda dig skräddarsydda uppdrag som matchar både dina professionella och personliga mål. Vi följer dig genom hela processen och ser till att du känner dig trygg och uppskattad i ditt arbete. Tack vare vår tillgång till alla uppdrag som omfattas av det Nationella Avtalet kan vi erbjuda ett brett urval möjligheter över hela landet.
Kontakta oss
Är du redo för ett nytt uppdrag? Tveka inte att kontakta oss för mer information om aktuella uppdrag och hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt möjligheter. Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Bemanningskonsult
Filip Sievert filip@dignusmedical.se +46732034787 Jobbnummer
10017904