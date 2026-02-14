Vi söker barberare till Barberare Bullermyren

Saga Barber AB / Hälsojobb / Borlänge
2026-02-14


Vi söker nu en engagerad och professionell barberare som vill bli en del av vårt team på Barberare Bullermyren i Borlänge.
Hos oss arbetar du i en seriös och trivsam miljö där kvalitet, service och noggrannhet står i fokus.

Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som barberare/frisör
Behärskar svenska i tal
Talar du arabiska är det meriterande
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt
Det är meriterande om du har möjlighet till anställningsstöd, exempelvis Nystartsjobb.

Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom yrket

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: hej@barberarebullermyren.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saga Barber AB (org.nr 559224-1664), https://barberarebullermyren.se
Vallgatan 1 (visa karta)
784 42  BORLÄNGE

Arbetsplats
Yasir Hatim AB

Kontakt
Ysir Aldabbagh
0737199456

Jobbnummer
9742924

