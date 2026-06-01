Vi söker Bantekniker - Göteborg & Västra Götaland

Bigab Group AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2026-06-01


Vill du vara med och utveckla och underhålla Sveriges spårinfrastruktur?
Vi söker nu erfarna bantekniker till vår kund med verksamhet i Göteborg och Västra Götaland. Här får du arbeta i en bransch med hög efterfrågan och stor betydelse för samhället.

Dina arbetsuppgifter
Som bantekniker arbetar du med byggnation, underhåll och reparation av järnvägs- och spårvägsanläggningar. Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Underhåll av räls, slipers, växlar och spårkomponenter
Justering av spårgeometri och ballastarbete
Medverkan vid nybyggnation och ombyggnation av spår
Säkerställa att arbetet sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Dokumentation av utfört arbete och rapportering till arbetsledning

Arbetet sker i team och kan vara både dagtid, natt och helg beroende på projekt. Resor inom Västra Götaland förekommer.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i spårmiljö som bantekniker eller motsvarande
Banteknisk utbildning eller dokumenterad praktik/erfarenhet
God förståelse för säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljökrav
B-körkort

Meriterande:
BASÄVISTA, SoS-ledare eller annan spårsäkerhetsutbildning
Svetskompetens (termit, påsvets eller annan)
Erfarenhet av maskiner och verktyg inom bana
Heta arbeten-certifikat

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal och bra villkor
Arbete i en framtidsbransch med stor efterfrågan
Möjlighet till vidareutbildning och karriärutveckling
En arbetsmiljö med fokus på säkerhet och laganda

Arbetsort och omfattning
Placeringsort: Göteborg (resor inom Västra Götaland förekommer)
Anställningsform: Heltid, tillsvidare eller projektanställning
Start: Enligt överenskommelse

Intresserad?
Skicka ditt CV och en kort beskrivning av din erfarenhet och behörighet. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: rekrytering@bigab.nu

Arbetsgivare
Bigab Group AB (org.nr 556853-6592)
Backa Bergögata 10H (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

