Vi söker B2B säljare för uppdrag utav Telenor - Snittlön 60.000kr

Är du redo för nästa steg i din säljkarriär? Innovative söker nu drivna säljare till vår B2B-avdelning där du får jobba med Telenor och en bred portfölj av mobila tjänster mot företagskunder. Här får du möjlighet att skapa resultat, tjäna bra och utvecklas i en professionell miljö.
Det här får du hos oss:

Snittlön 60.000 kr - här finns ingen tak på din intjäningspotential

Hög garantilön + generösa provisioner och bonusar

Daglig coachning och stöd från ledare med flera års erfarenhet inom försäljning och ledarskap

Interna och externa utbildningar som tar dig till nästa nivå

Möjlighet att växa internt - från B2B-sälj till ledarroll på bolaget

Centralt kontor på Gärdet i Stockholm med moderna faciliteter

Företagsevents, teamaktiviteter, AW's och tävlingar

Din roll: Du jobbar med nya och befintliga företagskunder, identifierar deras behov och erbjuder lösningar från vår breda portfölj. Du kombinerar individuell prestation med teamwork, och får stöd av ett erfaret team som vill se dig lyckas.
Vi söker dig som:

Har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning

Är motiverad av resultat, utveckling och karriärmöjligheter

Vill ta nästa steg i din B2B-karriär

Talar och skriver flytande svenska

Arbetstider: Måndag-fredag 08:30-17:30 (fredagar 08:30-16:30)
Plats: Gärdet, Stockholm
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss

Vi består idag av 200+ glada medarbetare

Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning

https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Innovative Sales TM AB (org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
Innovative Sales

