Vi söker B2B säljare för uppdrag utav Telenor - Snittlön 60.000kr
Är du redo för nästa steg i din säljkarriär? Innovative söker nu drivna säljare till vår B2B-avdelning där du får jobba med Telenor och en bred portfölj av mobila tjänster mot företagskunder. Här får du möjlighet att skapa resultat, tjäna bra och utvecklas i en professionell miljö.
Det här får du hos oss:
Snittlön 60.000 kr - här finns ingen tak på din intjäningspotential
Hög garantilön + generösa provisioner och bonusar
Daglig coachning och stöd från ledare med flera års erfarenhet inom försäljning och ledarskap
Interna och externa utbildningar som tar dig till nästa nivå
Möjlighet att växa internt - från B2B-sälj till ledarroll på bolaget
Centralt kontor på Gärdet i Stockholm med moderna faciliteter
Företagsevents, teamaktiviteter, AW's och tävlingar
Din roll: Du jobbar med nya och befintliga företagskunder, identifierar deras behov och erbjuder lösningar från vår breda portfölj. Du kombinerar individuell prestation med teamwork, och får stöd av ett erfaret team som vill se dig lyckas.
Vi söker dig som:
Har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning
Är motiverad av resultat, utveckling och karriärmöjligheter
Vill ta nästa steg i din B2B-karriär
Talar och skriver flytande svenska
Arbetstider: Måndag-fredag 08:30-17:30 (fredagar 08:30-16:30)
Plats: Gärdet, Stockholm
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss
Vi består idag av 200+ glada medarbetare
