Vi söker avlösare för extraarbete - tigrinja är ett krav
2025-09-24
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003 och är en etablerad verksamhet inom omsorgstjänster. Vi erbjuder personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan.
Just nu söker vi en flexibel avlösare som talar tigrinja till en kund i Orminge.
Vårdnadshavaren behöver komma iväg på ärenden några gånger per vecka och behöver en avlösare som har tillsynen om barnet under tiden.
Du kommer att spela en viktig roll genom att tillfälligt ha omsorg och ge trygghet till barnet. Ett krav är att du kan tigrinja och är flexibel att kunna arbeta ett par timmar åt gången några dagar i veckan. Vardag som helg.
Tjänsten avser 25 timmar per månad som delas upp till ett par gånger i veckan enligt överenskommelse med vårdnadshavaren. Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Intresse av att arbeta med människor och skapa meningsfulla upplevelser.
Ansvarsfullhet, empati och god förmåga att kommunicera.
Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till andras behov och rutiner.
Positivt bemötande och förmåga att skapa en trygg och kärleksfull miljö.
Personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med både brukaren och anhöriga.
Intervjuer sker löpande, så vi ser fram emot att ta emot din ansökan så snart som möjligt.
OmsorgsCompagniet i Norden värnar om såväl kundernas som personals trygghet. Därför begär vi alltid utdrag ur belastningsregistret för alla anställda. Vi ber dig att beställa dina registerutdrag från polisen så snart som möjligt, då handläggningstiden kan vara upp till två veckor.
Vänliga hälsningar, OmsorgsCompagniet i Norden Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), http://www.oc.se Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Kontakt
Patricia Rämö patricia.ramo@oc.se Jobbnummer
