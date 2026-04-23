Vi söker avfallskoordinator med upphandlingsstöd inom hållbarhet
2026-04-23
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
Om arbetsplatsen
Rambo är ett kommunägt miljöföretag i mellersta Bohuslän. Varje dag arbetar vi för att underlätta vardagen för över 45 000 hushåll, verksamheter och företag i våra ägarkommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Vårt uppdrag är tydligt: att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering och resurshushållning - både ekonomiskt och miljömässigt.
Vår vision sammanfattar allt vi gör:
Det finns inga sopor.
Hos oss står närhet, enkelhet och förtroende i centrum. Vi är cirka 100 medarbetare med olika kompetenser som tillsammans driver utvecklingen framåt
Mer om Rambos verksamhet finner du på rambo.se

Om tjänsten
Det här är en utvecklingsinriktad och viktig roll där du blir en central funktion inom affärsområdet avfallshantering som hanterar alla flöden av avfall, här ingår anläggningar och återvinningscentraler. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att utveckla arbetssätt, skapa struktur och driva förbättringar i både det dagliga arbetet och i mer långsiktiga frågor.
Rollen kombinerar verksamhetsutveckling med ett stödjande ansvar inom upphandling, där du bidrar med samordning, struktur och samverkan - både internt och tillsammans med våra ägarkommuner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och utveckla arbetssätt inom avfallshanteringen
Identifiera förbättringsområden och bidra till effektivare processer
Arbeta med systemstöd, bland annat inom vågadministration, passersystem och uppföljning
Ta fram statistik, analyser och beslutsunderlag som stöd för verksamheten
Delta i och leda utvecklingsprojekt, exempelvis inom återbruk och verksamhetsutveckling
Vara ett stöd i arbetsmiljöarbete, såsom riskbedömningar och skyddsronder
Vara en viktig länk mellan verksamheten och interna samt externa samarbetspartners
Dokumenthantering, läsa och förstå innebörd av konsekvenser av nya lagar/regler. Informera rätt individer och sätta en intern struktur kring detta
Affärsrelaterade frågor - mottagning- och avsättningsaffären inom Avfallshanteringen samt viss kundkontakt
Leverantörsbedömningar
Delta i interna och externa kontroller samt dokumentera dessa
Ersättare till övriga i Ledningen Avfallshanteringen vid ledigheter, sjukdomar, semester etc
Upphandlingsstöd
I denna del av rollen arbetar du stödjande och samordnande inom upphandling för hela bolaget, med fokus på att underlätta för verksamheterna och bidra till goda samarbeten - både internt och tillsammans med våra ägarkommuner.
Vara ett stöd till verksamheten i upphandlingsfrågor inom hela bolaget
Samverka med våra ägarkommuner i upphandlingsprocesser
Medverka i planering och genomförande av upphandlingar enligt LOU
Arbeta i ägarkommunernas upphandlingssystem
Bidra till uppföljning av avtal och kvalitetssäkring
Bidra till att utveckla gemensamma arbetssätt och struktur kring upphandling inom bolaget
Din vardag hos oss
Din vardag är varierad och präglas av samarbete och utveckling. Du deltar i möten inom avfallshanteringen och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten.
Du rör dig mellan operativa och strategiska uppgifter - ena dagen analyserar du data eller arbetar i system, nästa dag leder du ett utvecklingsinitiativ eller stöttar i en upphandlingsprocess.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig inom exempelvis:
Ekonomi
Juridik
Industriell ekonomi eller verksamhetsutveckling
Offentlig upphandling (LOU)
Du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och en förståelse för både verksamhetsutveckling och upphandlingsprocesser.
Vi ser också att du (krav):
Har god systemvana och arbetar obehindrat i digitala verktyg
Har B-körkort samt egen bil att kunna använda i tjänsten
Är flexibel och trivs i en varierad roll
Har upphandlingsvana inom LOU upphandlingar
• Du behärskar svenska och engelska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Verksamhetsutveckling eller förändringsarbete
Arbetsmiljöarbete
Ledarskap eller samordnande roller
Erfarenhet av avfallshanteringDina personliga egenskaper
Vi tror att rätt person gör skillnad - därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att trivas hos oss ser vi att du:
Är strukturerad och har förmåga att skapa ordning och tydlighet
Har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer
Är utvecklingsorienterad och ser möjligheter till förbättring
Är lösningsorienterad och tar initiativ
Har ett positivt förhållningssätt och bidrar till ett gott arbetsklimat
Trivs i en roll med många kontaktytor
Du är en person som både vill utvecklas själv och bidra till att utveckla verksamheten.
Vår arbetsplats & värdegrund
På Rambo arbetar vi tillsammans - över roller och funktioner. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.
Vi tror på:
Närhet - vi är tillgängliga och engagerade
Enkelhet - vi gör det lätt att göra rätt
Förtroende - vi håller vad vi lovar
Vi värnar om en arbetsplats där människor trivs, känner sig trygga och kan vara sig själva.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
En utvecklande och varierad roll med stort ansvar
Möjlighet att påverka och driva utveckling i verksamheten
En arbetsplats där säkerhet och arbetsmiljö prioriteras
Engagerade kollegor och en verksamhet i utveckling
Vi erbjuder även:
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Förmånscykel
Liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring

Så ansöker du
Läs mer och ansök via Rambos hemsida: www.rambo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohus- Lä
(org.nr 556211-9007), http://www.rambo.se
Pl 2030 (visa karta
)
456 91 KUNGSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hogenäs Avfallsanläggning Kontakt
Affärsområdeschef Avfallshanteringen
Joakim O Jansson joakim.o.jansson@rambo.se 0523-66 77 21
9872681