Vi söker assisterande coach (med utbildning inom omsorg) till Ny - Nytida AB - Administratörsjobb i Stockholm

Nytida AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-13Nu söker vi assisterande coacher med utbildningsbakgrund som exempelvis barnskötare, undersköterska, fritidspedagog eller liknande för daglig verksamhet. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 2021.05.15 (urval sker löpande). Just nu söker vi dig som som verkligen vill jobba i direkt socialt arbete genom att stötta personer med funktionsvariationer till utveckling. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskapDet här erbjuder vi:Grundutbildning och vidareutbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära när du tillsvidareanställs inom Nytida.Förmånsportal med rabatter och förmånerLedarskapsutbildade chefer nära digEn gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagareKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag och skobidragKollektivavtalDitt uppdragArbetet innebär att stötta personer med intelektull funktionsnedsättning, autism och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till utveckling. På Nytidas dagliga verksamhet har vi en huvudinriktning; den individuella.Att verksamheten är individuellt utformad är överordnat allt annat. Vi utgår ifrån personens behov, intressen, motivation och framför allt resurser. Därför varierar verksamheten från person till person. En stark önskan hos de flesta är att knyta eller återknyta kontakten med arbetslivet. För att livet ska upplevas som meningsfullt behövs det ofta någonting mer. Det kan handla om att få utvecklas genom fysisk aktivitet, utbildning, skapande eller att få träffa andra för samtal om allt som är viktigt i livet. Dina arbetsuppgifter består av att planera och genomföra aktiviteter med våra arbetstagare (klienter/deltagare). Som assisterande coach arbetar du till största delen av din tid tillsammans med våra arbetstagare, du har en naturlig roll på enheten som värd på morgonen och värd på eftermiddagen.Om enheterna:Vi söker assisterande coacher till flera av våra enheter i Stockholm. Vi finns bland annat i Norrtull, Globen, Liljeholmen och Farsta.Enhetschef: Du har en chef nära dig som delar av sin tid deltar i det vardagliga arbetet i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig.Djur i omsorgen: Vi arbetar med djur, tillexempel har aktiviteter i stallmiljö och får regelbundet besök av terapidjur.Din erfarenhet och kunskapVi gissar att du som söker dig till oss:har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människorär ansvarskännande och har en personlig mognadär energifylld och gillar att det händer sakerDu är gärna utbildad fritidspedagog eller har likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.2021-04-13Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställningArbetstider och tjänstgöringsgrad: Dagtid, heltidLön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdag: Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-15 (urval sker löpande)För mer information kontakta: mia.edding@nytida.se (via mail)Facklig kontakt: Kommunal 010-442 90 32Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.Om du vill läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här ( https://team.nytida.se/). Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. ( http://www.nytida.se) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-15Nytida AB5689403