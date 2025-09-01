Vi söker assistenter och arbetsledare för en uppstart i Malmö
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima omsorg i Norden AB i Malmö
, Vellinge
, Eslöv
, Tomelilla
, Laholm
eller i hela Sverige
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vi söker nu assistenter för större tjänster 80-100% i centrala Malmö för en uppstart, även en arbetsledare med bemanningsansvar och timanställda har vi behov av i uppdraget. Ta chansen och var med från start med att bygga upp ett arbetslag!
Vi söker dig som har en medicinsk bakgrund med erfarenhet av sjukvård och medicinsk apparatur, du behöver vara social och ha lätt för att prata inför människor då vår uppdragsgivare är aktiv inom olika föreningar.
Vår uppdragsgivare är en man 50 år, rullstolsburen som gillar det goda livet så som resor, restaurangbesök, promenera i Malmös parker och ha ett aktivt socialt liv!
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att bistå mannen med omvårdnad, arbeta med medicinteknisk utrustning som mannen har hjälp av, tolka kommunikation och föra mannens talan på möten, sociala aktiviteter så som restaurangbesök och promenader på stan. Det är dubbel assistans all vaken tid och väntetid förekommer under nattetid med stöd av nattpatrull för insatser under nattetid. Du behöver vara positiv och ha ett gott sinne för humör, men även vara tålmodig då mannen kommunicerar via en kommunikations karta. Du behöver ha en god fysik för att kunna utföra arbetet.
Du behöver vara tillgänglig ganska omgående då uppdraget startar 22/9.
Välkommen in med din ansökan, rekrytering sker löpande. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840) Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Olof Petersson 0101471143 Jobbnummer
9484796