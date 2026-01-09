Vi söker assistent till en glad 30 årig kvinna

Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-01-09


Vi söker glad och driftig assistent till en härlig tjej i 30 års åldern.
Tjänsten börjar som en timanställning med stor chans till fasta pass.
Arbetspassen är uppdelade i dag, kväll, vaken natt samt sovande natt.

Kunden sitter i rullstol vilket innebär att du behöver hjälpa till med dagliga rutiner som i omvårdnad, aktiviteter, vardagliga sysslor samt resor. Det är dubbelassistans all vaken tiden, vilket innebär att man är två som arbetar. På natten är det en assistent som är vaken och en som har journatt.


Om dig

Du som assistent bör vara noggrann, flexibel och ha lätt till skratt. Det viktigaste är att personkemin fungerar.
Kunden önskar kvinnliga assistenter.

Om anställningen

Som anställd hos Kurera Omsorg omfattas du av kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård.

Publiceringsdatum
2026-01-09

Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal

Kontaktperson för detta jobb
Fitore Abazi

Uppdragschef

fitore@kureraomsorg.se

Ersättning
Individuell lönesättning via kollektivavtalet Fremia

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kurera Assistans AB (org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/

Arbetsplats
Kurera Omsorg

Jobbnummer
9676172

