Vi söker assistent till en glad 30 årig kvinna
Kurera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurera Assistans AB i Malmö
Vi söker glad och driftig assistent till en härlig tjej i 30 års åldern.
Tjänsten börjar som en timanställning med stor chans till fasta pass.
Arbetspassen är uppdelade i dag, kväll, vaken natt samt sovande natt.
Kunden sitter i rullstol vilket innebär att du behöver hjälpa till med dagliga rutiner som i omvårdnad, aktiviteter, vardagliga sysslor samt resor. Det är dubbelassistans all vaken tiden, vilket innebär att man är två som arbetar. På natten är det en assistent som är vaken och en som har journatt.
Om dig
Du som assistent bör vara noggrann, flexibel och ha lätt till skratt. Det viktigaste är att personkemin fungerar.
Kunden önskar kvinnliga assistenter.
Om anställningen
Som anställd hos Kurera Omsorg omfattas du av kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård.
Timlön enligt kollektivavtal
Fitore Abazi
Uppdragscheffitore@kureraomsorg.se Ersättning
Individuell lönesättning via kollektivavtalet Fremia
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556888-0115), https://kureraomsorg.se/ Arbetsplats
Kurera Omsorg Jobbnummer
9676172