Vi söker Arkivarie till Riksarkivet Härnösand
Riksarkivet / Bibliotekariejobb / Härnösand Visa alla bibliotekariejobb i Härnösand
2026-01-01
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksarkivet i Härnösand
, Sollefteå
, Ånge
, Östersund
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en anrik myndighet som är inne i ett spännande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav?
Tjänsten innebär att besvara förfrågningar, dels genom arbete i läsesal, där du tar emot våra besökare och hjälper till med både framtagande av arkivmaterial och ger vägledning. Arbetet innebär även att besvara förfrågningar som kommer in till oss digitalt. I inledningen av din tjänst hos oss kommer vi att vara inne i ett intensivt skede med flytt av verksamhet till nya lokaler. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med andra arkivarier och handläggare på enheten men har också ett stort eget ansvar.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst fil. kand. omfattande ämnen av relevans för aktuell tjänst, 180 hp. (120 poäng)
• Arkivvetenskap minst 30 hp (20 poäng).
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av utlämnande och bedömningar enligt OSL.
• Erfarenhet av informationshantering och arkivbildning inom offentlig eller enskild sektor.
• Erfarenhet av kundbemötande
• Kunskap att läsa äldre handskrift
Personliga egenskaper:
Som person är du serviceinriktad, självständig och har en god initiativförmåga. Vidare har du en god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt samt en god samarbetsförmåga. Du trivs i kontakt med andra människor och gillar att ge service och vägledning. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Härnösand
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-01-15
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning.
Vi erbjuder
• intressanta, utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsnytta
• god arbetsmiljö
• flexibla arbetstider
• goda semestervillkor
• generös friskvårdsersättning
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Riksarkivet
Riksarkivet är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle.
Vi arbetar bland annat med att ta emot och bevara arkiv, att göra arkivinformationen tillgänglig och att besvara förfrågningar om arkiven och deras innehåll. Vi arbetar också för att öka kunskapen om arkivens innehåll och funktion i samhället. Mer om oss hittar du på riksarkivet.se.
Om enheten
Enheten är placerad inom Riksarkivets avdelning för arkivverksamhet. På Riksarkivet i Härnösand förvaras främst arkiv från regionala och lokala myndigheter men även arkiv från rikstäckande verksamheter samt enskilda arkiv. Ersättning
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), http://www.riksarkivet.se Jobbnummer
9666873