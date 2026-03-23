Vi söker arbetsterapeuter v 25-33
Viva Bemanning AB / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-03-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viva Bemanning AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Arbetsterapeuter sökes till sommaruppdrag 2026
Är du arbetsterapeut och söker ett sommaruppdrag där du får arbeta självständigt, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt ha tryggheten av en engagerad arbetsgivare bakom dig? Då kan detta vara något för dig.
Vi söker just nu flera arbetsterapeuter för spännande uppdrag under sommaren 2026. Här får du möjlighet att kombinera meningsfullt arbete med nya miljöer, goda villkor och personlig service hela vägen.
Period
2026-06-15 - 2026-08-16
Schema
Dagtid, måndag till fredag
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har tidigare yrkeserfarenhet
Är trygg i din yrkesroll och självgående i ditt arbete
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Kan uppvisa referenser som styrker din kompetens
Vi tror att du är en person som:
Arbetar självständigt men också fungerar väl i team
Är engagerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har ett genuint intresse för att hjälpa patienter och bidra med kvalitet i vården
Är trygg, flexibel och professionell i mötet med andra
Därför väljer många att arbeta med oss
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag. Vi finns med dig från start till slut och gör vårt yttersta för att du ska känna dig trygg, sedd och väl omhändertagen under hela arbetsperioden.
Vi erbjuder bland annat:
Konkurrenskraftig ersättning
Tjänstepension
Försäkringar
Personlig kontaktperson med nära och engagerat stöd
Ersättning för boende och resor
Utbildningar och fortsatt utveckling
Vi har uppdrag i stora delar av Sverige och hjälper dig gärna att hitta ett upplägg som passar just dina önskemål och förutsättningar. Vår ambition är att du ska kunna arbeta på dina villkor och känna dig trygg genom hela processen.Publiceringsdatum2026-03-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via mail eller lämna en intresseanmälan på vår hemsida.
Hemsida: www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: rekrytering@vivabemanning.se
Vänta inte för länge - uppdragen tillsätts löpande.
Känner du någon arbetsterapeut som också kan vara intresserad? Tipsa gärna vidare.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: rekrytering@vivabemanning.se Arbetsgivare Viva Bemanning AB
(org.nr 559198-2029) Arbetsplats
Viva Bemanning - Malmö Jobbnummer
9813565